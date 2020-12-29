الشورى يطالب صندوق التعليم العالي بتحصيل المبالغ المستحقة لدى الجامعات

2020-12-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1440/ 1441 هـ صندوق التعليم العالي الجامعي بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه.

وقال المجلس إن على صندوق التعليم العالي الجامعي دراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها.

وأكد أن على مجلس إدارة الصندوق استقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية وتجنب الخسائر.

واقترحت عضو الشورى د. عائشة عريشي على الوزارة بإعداد خطة تنموية تعمل على إشراك القطاع غير الربحي كون القطاع غير الربحي منتج في التنمية وليس مستهلك.

من جهة أخرى أصدر المجلس قرارا بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440/ 1441هـ.

