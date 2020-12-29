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2020-12-29 جراحة دقيقة تنجح في تثبيت كسر بعظام الوجنة والعين بمستشفى بريدة المركزي‎ متابعات الخليج 365 - بريدة تمكن أطباء جراحة الوجه والفم والفكين في مستشفى بريدة المركزي من إنهاء معاناة مريض – 17 عاماً – يعاني من كسر في الوجنة وكسر في عظام العين اليمنى نتيجة تعرضه لحادث سير. وكان المريض قد نقل طوارئ المستشفى بعد الحادث وبعد إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات والطبية وعمل الأشعة بينت وجود كسر وانخفاض في عظام الوجنة من الجهة اليمنى أدى إلى تحرك العين عن محيطها ودخولها للداخل بشكل كبير. وقام الأطباء بالمستشفى بإجراء عملية جراحية لرد الكسر وتثبيته بواسطة شرائح ومسامير طبية وتكللت – ولله الحمد بالنجاح – وغادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء.



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