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أمانة جدة تحدد موعد بدء تطبيق العقوبات على مساكن العمال المخالفة للاشتراطات
متابعات الخليج 365 - جدة
أوضحت أمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق العقوبات على مساكن العمال التي لا توفر الاشتراطات البلدية المتعلقة بالسكن الجماعي سيبدأ اعتباراً من 1/ 1 / 2021.
وكشفت أمانة جدة، عن أربعة اشتراطات للسكن الجماعي للأفراد، مطالبة بالحصول على ترخيص للاشتراطات عن طريق منصة بلدي، لافتة إلى أنه يجب توفير أربعة أمتار مربعة للفرد الواحد في غرفة النوم ووجود غرف عزل في المبنى وتوفير دورة مياه واحدة لكل خمسة أفراد والمحافظة على إجراءات النظافة والتعقيم المستمر.
ودشنت الأمانة، خدمة المواعيد المرئية تسهيلاً على المراجعين للحصول على الخدمات البلدية دون الحاجة للمراجعة، كما دعت المراجعين إلى التسجيل عبر موقعها وحجز موعد للاستفادة من الخدمة المطلوبة.
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