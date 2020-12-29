الذهب يرتفع 0.4 % ويسجل 1877.6 دولار للأوقية

2020-12-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومة بنزول الدولار، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن زيادة مساعدات مرتبطة بالجائحة، لكن ارتفاع الأسهم الآسيوية حد من المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1877.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن قد صعد 1.3 بالمئة أمس الاثنين بعد إقرار حزمة مساعدات في الولايات المتحدة بما يقرب من 900 مليار دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة، لتسجل 1880.90 دولار.

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات منافسة، في حين صعدت الأسهم الآسيوية، إذ بلغت أسهم اليابان قمة 30 عاماً بدعم تفاؤل قبيل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مدفوعات مرتبطة بكوفيد-19 بقيمة ألفي دولار.

