شكرا لقرائتكم النفط يرتفع لأعلى مستوى.. 51.2 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-29 النفط يرتفع لأعلى مستوى.. 51.2 دولار للبرميل متابعات الخليج 365 - الرياض ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.5 في المائة لتتداول عند 51.2 دولار للبرميل. كما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.6 في المائة لتتداول عند 47.9 دولار للبرميل. كانت أسعار النفط قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق “أوبك+” على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام.



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