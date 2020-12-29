هل يؤثر ‏انتهاء تاريخ عقد الإيجار على الأهلية؟ حساب المواطن يجيب

2020-12-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، اليوم الثلاثاء، مدى إمكانية تأثير انتهاء تاريخ عقد الإيجار على الأهلية واستحقاق الدعم.

وقال حساب متابعات الخليج 365، ردًا على استفسار أحد المستفيدين، إنه تتم مراجعة البيانات بشكل دوري وفي حال انتهاء مدة العقد يجب عليك التوجه إلى البوابة الإلكترونية وإرفاق عقد إيجار موحد (سارٍ الصلاحية) بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان، حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك.

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365، أودع في وقت سابق، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 37، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 18 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 86 مليار ريال منها 638 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 79% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1018 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 190 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58% موضحًا أن 88% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 12% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.



