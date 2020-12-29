الأرصاد تتوقع سحباً رعدية ممطرة على القنفذة والليث

2020-12-29

متابعات الخليج 365 - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, عن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث، والأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الرابعة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة حائل، القصيم والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط وشمال المملكة.