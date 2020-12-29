شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم صرف الزكاة للأخوة المحتاجين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ عبدالسلام السليمان، أنه يجوز صرف الزكاة للأخوة المحتاجين.
وأضاف أن الزكاة تصرف على الفقراء والمساكين، ويجوز صرفها على الأخ أو الأخت أو الأقارب الفقراء.
ونوه بعدم جواز صرف الزكاة على الأبناء وكذلك الوالدين، مضيفا أن على المرء في هذه الحالة أن ينفق عليهم من أمواله وليس من زكاته.
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