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شكرا لمتابعة خبر عن أكثر 7 أسئلة شيوعاً حول لقاح كورونا والإجابة عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها معلومات هامة حول لقاح كورونا .
وأكد أن قدرة الجسم على التصدي للمرض بعد تلقي اللقاح تختلف من شخص لآخر وتتراوح المدة من اسبوعين إلى 4 أسابيع بعد استكمال الجرعات اللازمة .
وحول أهمية ارتداء الكمامة بعد اللقاح ، أكد أنه يجب الإستمرار في الإجراءات الإحترازية بعد تلقي اللقاح كإرتداء الكمامة وغسل اليدين والإبتعاد لمسافة 2 متر على الأقل عن الآخرين .
وأضاف أن لقاح الأنفلونزا الموسمية لا يحمي من الإصابة بكورونا لكن يحمي من الأنفلونزا المنتشرة بالشتاء ، كما لا يتعارض لقاح كورونا مع لقاح الأنفلونزا الموسمية لكن يفضل أن يكون بينهما مدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع .
وشدد على أن اللقاح لا يُصيب بالفيروس كما يتساءل البعض لأنه لا يحتوي على أي أجزاء منه ، ولكن يحفز الجهاز المناعي لإنتاج مضادات حيوية للحد من الإصابة به ، كما أنه غير ضار بالجسم .
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