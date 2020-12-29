شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تكشف موعد بدء تطبيق العقوبات على مساكن العمال التي لا توفر الاشتراطات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أوضحت أمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، أنه يبدأ تطبيق العقوبات على مساكن العمال التي لا توفر الاشتراطات البلدية المتعلقة بالسكن الجماعي اعتباراً من 1/‏ 1 /‏ 2020.

وكشفت أمانة جدة، عن أربعة اشتراطات للسكن الجماعي للأفراد، مطالبة بالحصول على ترخيص للاشتراطات عن طريق منصة بلدي، لافتة إلى أنه يجب توفير أربعة أمتار مربعة للفرد الواحد في غرفة النوم ووجود غرف عزل في المبنى وتوفير دورة مياه واحدة لكل خمسة أفراد والمحافظة على إجراءات النظافة والتعقيم المستمر.

ودشنت الأمانة، خدمة المواعيد المرئية تسهيلاً على المراجعين للحصول على الخدمات البلدية دون الحاجة للمراجعة، كما دعت المراجعين إلى التسجيل عبر موقعها وحجز موعد للاستفادة من الخدمة المطلوبة.