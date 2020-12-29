شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رئيس الأمن السيبراني يكشف مزايا هائلة بعد شراكة المملكة مع "علي بابا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف رئيس مجلس إدرة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني فيصل الخميسي مزايا هامة لشراكة المملكة مع مجموعة على بابا . كشف رئيس مجلس إدرة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني فيصل الخميسي مزايا هامة لشراكة المملكة مع مجموعة على بابا . وأكد " الخميسي " في مداخلة هاتفية على قناة " العربية " أن المملكة ستستفيد بتطوير بنيتها الرقمية ، وسيتم الحصول على خدمات كثيرة بتكلفة أقل وفي زمن قياسي بعد عمل " السحابة " عالية الآداء في المملكة . وأضاف أن المملكة ستصبح مركز استراتيجي وإقليمي لعمليات شركة علي بابا وذلك بالتعاون مع شركة الإتصالات السعودية وجهات أخرى .

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