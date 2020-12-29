شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح هل يؤثر ‏انتهاء تاريخ عقد الإيجار على الأهلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، مدى إمكانية تأثير انتهاء تاريخ عقد الإيجار على الأهلية، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

وقال حساب المواطن، أنه يتم مراجعة البيانات بشكل دوري وفي حال انتهاء مدة العقد يجب عليك التوجه إلى البوابة الإلكترونية وإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) بحيث يتم إستخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان، حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك.