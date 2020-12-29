شكرا لمتابعة خبر عن تحديد ضوابط نقل السجناء المدنيين إلى المستشفيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حدد المجلس الأعلى للقضاء ضوابط نقل السجناء المدنيين إلى المستشفيات، موضحا ذلك في تعميم موجه جميع المحاكم. حدد المجلس الأعلى للقضاء ضوابط نقل السجناء المدنيين إلى المستشفيات، موضحا ذلك في تعميم موجه جميع المحاكم. وتضمن التعميم إيداع المسجونين ممن يعانون من أمراض نفسية أو إدمان كحول بإمضاء محكومياتهم في مستشفى الأمل في الرياض بشرط صدور توجيه من الدائرة القضائية. ولفت إلى أن القاضي بناء على تقرير طبي من لجنة مختصة الأمر بالإيداع في المستشفى المدة المحددة في التقرير، وإذا اقتضت الحاجة تمديد فترة الإيداع فيكون ذلك بأمر من حاكم القضية أو خلفه.

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