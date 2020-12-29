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شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأمر بالمعروف برماح تشارك في جناح رئاسة أمن الدولة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رماح في جناح رئاسة أمن الدولة المشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل حيث عرضت المحتوى التوعوي والوقائي لحملة ( الخوارج شرار الخلق) التي أطلقها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند والتي تهدف لتعزيز الأمن الفكري والانتماء والمواطنة ، والتحذير من الخوارج والفرق والأحزاب على الأفراد والمجتمعات .
وفي نهاية المشاركة قدم العقيد فيصل الأسمري المشرف على جناح أمن الدولة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل درعاً لرئيس الهيئة الشيخ مانع السبيعي تقديرا لجهود الهيئة التوعوية والوقائية .
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