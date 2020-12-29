الضمان الصحي: صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على مرافقي الموظف

أوضح إمكانية إضافة منافع علاجية على الوثيقة..
أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على مرافقي الموظف غير السعودي «أب – أم – أخت - أخ» والمتواجدين في المملكة بإقامة دائمة.
وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن صاحب العمل غير ملزم، ويلتزم الكفيل «الموظف» لهؤلاء المرافقين بالتأمين عليهم. مشيرًا إلى أن كل من يكفل مقيمًا يشترك لصالحه في الضمان الصحي.
من جهة أخرى، أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه يمكن لصاحب العمل إضافة منافع على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، بموجب ملاحق إضافية، وبتكلفة إضافية، لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى أكثر مما نصت عليه الوثيقة الموحدة.
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