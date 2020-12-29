القبض على مواطنين بالرياض سرقا 200 ألف ريال من سيارتين

الشرطة أحالتهما إلى النيابة العامة
قال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر لتورطهما بكسر زجاج مركبتين متوقفتين واستوليا على مبالغ مالية ومقتنيات بداخلهما تقدر قيمتها بمبلغ مائتي ألف (200,000) ريال.
وأكد مساعد متحدث شرطة الرياض، أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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