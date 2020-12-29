«وقاية»: الجسم يبدأ مقاومة كورونا بعد أسبوعين من تلقي اللقاح

طالب باتباع الإجراءات الاحترازية بعد التطعيم..
أوضح المركز الوطني لمقاومة الأمراض ومكافحتها «وقاية»، أن الجسم يبدأ في مقاومة فيروس كورونا بعد فترة تتراوح من 2-4 أسابيع من تلقي جرعة اللقاح.
وذكر المركز –عبر تويتر- أن قدرة الجسم على التصدي لفيروس كورونا بعد تلقي اللقاح، تختلف من شخص إلى آخر، وتتراوح المدة من أسبوعين إلى اربعة أسابيع، وبعد استكمال الجرعات اللازمة.
وفي السياق ذاته، أوضحت «وقاية» أنه يلزم لبس الكمامة بعد أخذ اللقاح؛ لأنه من المهم للجميع الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين والابتعاد مسافة مترين على الأقل عن الآخرين. إلى أن يتم انحسار الفيروس.
وأشارت «وقاية» إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يحمي من فيروس «کوفید-19»، وأنه يحمي فقط من الإصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية المنتشر خلال فترة الشتاء، مضيفة أنه لا يوجد تعارض في أخذ اللقاحين «لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح کوفید-19»، في نفس الوقت، ولكن يمكن الفصال بينهما بمدة 3-4 أسابيع لتيسير مراقبة الأعراض الجانبية لكل لقاح على حدة وعدم الخلط بينهما.
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