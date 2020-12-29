الحصيني يتوقع حالة ممطرة على 12 منطقة.. الأربعاء

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة شتوية ممطرة هي الحالة السابعة للعام 1442هـ، تبدأ غدًا الأربعاء.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إن الحالة الممطرة يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة، ونطاق تأثيرها يشمل أجزاء من مناطق: مكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والشمالية والجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان والمدينة المنورة والشرقية.

وأضاف أن الحالة المطرية يرافقها تذبذب في درجات الحرارة، موضحًا أن التذبذب في الحرارة، يعني ارتفاعًا وانخفاضًا طفيفًا في الحرارة يتراوح بين «3 – 4» درجات مئوية.

وأشار الحصيني إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون في معظمها من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد، وقد تكون غزيرة في نطاقات محددة و«ديمية» في بعض الأجزاء، يرافقها ويعقبها نشاط في الرياح.

وأوضح الحصيني أنه متوقع لأجواء إجازة منتصف الفصل الأول 1442هـ أن تكون الأجواء من باردة الى باردة جدًا ليلاً، على الشمالية والوسطى وشمالي الغربية والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية ونجران, ومعتدلة نهاراً، وباردة وقت نزول المطر، أما المدينة المنورة والشرقية فستكون باردة ليلاً معتدلة نهارًا، ومكة المكرمة وجازان تميل للحرارة نهارًا معتدلة ليلًا.

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