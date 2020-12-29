الجمارك: رسوم السلع المشتراة عبر الإنترنت حال استرجاعها لا تسترد

وأوضحت الجمارك السعودية، أن الرسوم الجمركية على السلع المشتراة عبر الإنترنت والتي تم إعادتها لمصدرها لأي سبب، لا تسترد مرة ثانية.

وذكر حساب «اسأل الجمارك السعودية» -عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «في حال خروج الشحنة من الساحة الجمركية، وكانت الرسوم المحصلة قطعية (للأفراد) لا يمكن استرداد الرسوم الجمركية».

وقال مواطن في استفسار مفاده: هل يتم استرداد الرسوم لسلعة مشتراة عبر الإنترنت وتم اعادتها لمصدرها لأي سبب؟.

من جهة أخرى، أوضحت الجمارك، أنه يتم سداد الرسوم المستحقة على البيان الجمركي من قبل الشركة الناقلة، على أن يتم تحصيل تلك الرسوم من العميل عند استلام الشحنة.

وأشارت الجمارك الى أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع الواردات، ويتم احتسابها على إجمالي قيمة السلع مع أجور الشحن والرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى.

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