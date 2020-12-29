صور ترصد متابعة الجهات الأمنية الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالقصيم

شملت الأسواق التجارية والمواقع المخصصة لرياضة المشي..

وثقت صور الجولات الميدانية للجهات الأمنية بمنطقة القصيم، لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وشملت جولة رجال الأمن الميدانية، الأسواق التجارية، والمواقع المخصصة لرياضة المشي، والعديد من المحلات التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد من التزام العاملين بها بهذه الإجراءات، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.

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