

الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر لتورطهما بكسر زجاج مركبتين متوقفتين واستوليا على مبالغ مالية ومقتنيات بداخلهما تقدر قيمتها بمبلغ مائتي ألف (200,000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

// للصحف // // انتهى //

09:39ت م

0013





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على مواطنين لتورطهما بكسر زجاج مركبتين متوقفتين واستوليا على مبالغ مالية ومقتنيات بداخلهما // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.