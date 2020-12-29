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2020-12-29 الأسمنت الأبيض توزع 120 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من 2020 متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة الأسمنت الأبيض السعودي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن توزيعات نصف سنوية. وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن مجلس إدارة شركة الأسمنت الأبيض السعودي وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد مراجعة الوضع المالي للشركة والأرباح المبقاة حتى تاريخ 31/12/2020م، أوصى بجلسته المنعقدة يوم الاثنين 28/12/2020م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2020م على النحو التالي: تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1442-05-13 الموافق 2020-12-28 إجمالي المبلغ الموزع 120000000 ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 120000000 سهم حصة السهم من التوزيع ريال واحد نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) 10%



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