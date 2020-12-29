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روسيا تكشف عن أول التصاميم لسيارتها الطائرة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أظهرت صور جديد من شركة المصنعة للسيارات الطائرة، أول تصميم لسيارة Flyter الطائرة التي يمكن أن تستخدم كتاكسي طائر في أجواء المدن الروسية، حيث تتميز السيارة الطائرة بشكلها غير العادي لغياب أجنحة ومراوح، وقال أصحاب المشروع إن هذا الأمر يميزها عن مشاريع أخرى تشبه طائرات صغيرة أو مروحيات كبيرة.
هذا وعملت الشركة الروسية على تحقيق مشروعها طيلة عامين، وأرادت حل بضع مشاكل تخص تصميم الطائرة لاستخدامها كتاكسي في المدينة، وتنحصر المشكلة الأولى في جعل الطائرة صغيرة الحجم كي لا تشكل مصاعب على المرور في المدينة وتكون قادرة على الهبوط في موقف عادي للسيارات، والمشكلة الثانية تنحصر في جعلها بلا مراوح كي لا تلحق أضراراً بالإنسان أو الحيوانات.
أما المروحة العمودية فيمكن أن تؤثر عليها الريح الشديدة التي تظهر غالبا ما في المدينة وتمنع التاكسي من التحليق، ولا تمتلك Flyter أبعادا كبيرة حيث لا يزيد طولها عن 5 أمتار وعرضها عن مترين، بل تمتلك شكلا انسيابيا يضمن لها مواصفات جوية دينامية جيدة. ويمكن أن تحلق الطائرة بفضل تصميمها المذكور بسرعة 100 كيلومتر في الساعة إلى مسافة ما يزيد عن 100 كيلومتر.
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