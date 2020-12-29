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شكرا لقرائتكم أهالي حفر الباطن : محمد بن سلمان قدوتنا وننتظر لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أهالي حفر الباطن : محمد بن سلمان قدوتنا وننتظر لقاح كورونا
أكدوا رغبتهم في تلقي اللقاح فورًا
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
عبّر عدد من أهالي محافظة حفر الباطن عن فخرهم واعتزازهم بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بعد أن تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مؤكدين بأن ذلك أعطاهم دافعًا معنويًا لأخذ اللقاح حال وصوله للمحافظة.
وقال متابعات الخليج 365 مشعان العنزي: “إن أخذ ولي العهد لقاح كورونا يعتبر أمرًا محفزًا ومطمئنًا للمواطنين وبإذن الله سنحذو حذوه، مؤكدًا أن المملكة كانت دائمًا تجعل صحة متابعات الخليج 365 من أولوياتها”.
وأضاف أحمد الفريدي: “بعد أن رأينا تلقي ولي العهد جرعة اللقاح حفّزنا للحصول عليه، وبإذن الله سأكون من أوائل الذين يتلقون اللقاح في حفر الباطن”.
وأشار ثامر المويس أن المملكة دائمًا سباقة للحفاظ على صحة متابعات الخليج 365 والمقيم، بل حتى المخالف لنظام الإقامة، وهذا الأمر غير مستغرب على ملكنا وولي العهد، والدليل على ذلك شاهدنا ولي العهد وبعض مسؤولي الدولة خلال تلقيهم اللقاح؛ مما أعطانا حافزًا كبيرًا.
ويقول متابعات الخليج 365 صالح البادي: يكفينا فخرًا بأن ولي العهد محمد بن سلمان أخذ اللقاح وهو قدوة للجميع، وأنصح نفسي وإخواني بأخذ اللقاح.
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