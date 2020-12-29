مبادرة محمد بن سلمان والوزراء بأخذ لقاح كورونا ألجمت المرجفين

2020-12-29

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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أكد الباحث الاجتماعي الدكتور حمزة عبدالواحد لـ”متابعات الخليج 365“، أن حرص كبار المسؤولين والوزراء يتقدمهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – على تلقي لقاح كورونا هو أقوى رد على المشككين في قدرة اللقاح على حماية البشرية، كما يجسد حرصهم على تشجيع وتوجيه الآخرين بضرورة أخذ اللقاح من أجل الحماية الشخصية وكل أفراد الأسرة.

700 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا

وقال عبدالواحد إن وصول عدد المسجلين في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا إلى 700 ألف شخص يجسد وعي المجتمع بأهمية أخذ اللقاح، مشيرًا إلى أن تطعيم أكبر عدد من أفراد المجتمع سوف يقلل – بإذن الله- من وجود الفيروس وانتقاله عبر الوسائل المعروفة.

لا تنشغلوا بالآخرين

ودعا الدكتور عبدالواحد، جميع أفراد المجتمع الذين كرسوا فكرة في أذهانهم بالانتظار حتى رؤية نتائج من تم تطعيمه أؤكد لهم بأن ذلك لن يفيد، فكل من أخذ التطعيم بخير ويتمتع بصحة وعافية، فلا تشغلوا بالكم في الآخرين وبادروا بتحصين أنفسكم وفي ذلك خير للجميع.

الصحة تنوه بالوعي

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي قد قال : إن عدد المسجلين حاليًا للحصول على لقاح كورونا المستجد كوفيد-19 وصل إلى 700 ألف من الفئات ذات الأولوية، لافتًا إلى أن الإقبال متزايد ولله الحمد، وهذا ينم عن وعي المجتمع.

لا أعراض للقاح

كما أكدت وزارة الصحة اليوم أنه لا أعراض على من تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة.

وكانت وزارة الصحة، قد دشنت اليوم الاثنين، مركز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وبدأت حملة التطعيم بلقاح كورونا؛ وذلك في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران، والذي يُعد الثالث في المملكة بعد مركزي اللقاحات في الرياض وجدة.

