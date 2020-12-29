رقم شركة الكهرباء الموحد وطريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

الشركة السعودية للكهرباء تعمل على توفير الخدمات الخاصة بالأفراد من خلال موقعها على الإنترنت ومن خلال تقديم الخدمات بشكل فوري وسريع يسهل على الأفراد ويشجعهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمواقع الإلكترونية التي تقدم الخدمات المرتبطة بالحياة اليومية، وهي الطريقة التي تتبعها المملكة وخاصة بعد انتشار جائحة كورونا، سوف نتعرف على رقم شركة الكهرباء الموحد وكيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية.

رقم شركة الكهرباء

يتمكن الأفراد في الملكة من التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء من أجل الاستفسار عن خدمة أو تقديم شكوى، وهذا الرقم وفرته الشركة لمن لا يتمكن من الاستعلام عن الخدمات بصورة إلكترونية تسهيلاً على الجميع في طلب الخدمة.

وقد وفرت الشركة السعودية عدد من وسائل التواصل مع خدمة العملاء للرد على شكاوى واستفسارات وطلبات واقتراحات الأفراد. ووفرت كذلك رقم الطوارئ الذي يمكن اللجوء إليه في الأوقات الحرجة. وبالإضافة غلى تطبيق الشركة السعودية للكهرباء الذي وفر العديد من الخدمات.

أرقام شركة الكهرباء السعودية

تقدم الشركة السعودية للكهرباء الخدمات من خلال الأرقام التالية:

الرقم الموحد: 920001100.

مراكز الخدمة: 920000222

رقم الطوارئ: 933.

بالإضافة غلى تطبيق الشركة على الهواتف الذكية.

والتواصل من خلال موقع الشركة على الإنترنت.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال عدة وسائل وفرتها الشركة السعودية للكهرباء ومنها حساب المستفيد على موقع الشركة عن طريق هذه الخطوات: