القبض على مواطنين كسرا زجاج مركبتين واستوليا على مبالغ مالية ومقتنيات بداخلهما

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جدة - خالد شويل - صَرّح مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر لتورطهما بكسر زجاج مركبتين متوقفتين واستوليا على مبالغ مالية ومقتنيات بداخلهما تقدر قيمتها بـ200 ألف ريال، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.



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