” الزكاة و الدخل ” قرار غير متوقع بشأن العقارات 

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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن فرض ضريبة بنسبة 5% على قيمة العقارات.

وأوضحت ” الزكاة ” أنه يتم فرض الضريبة بنسبة 5% من قيمة العقار بشرط أن لا تقل قيمته عن القيمة السوقية العادلة في وقت التصرف.

وتابعت:” كما يمكن تقييم العقار وفقًا للقيمة السوقية من خلال الأسعار المنشورة على موقع وزارة العدل، أو بتقييم العقار عن طريق أحد مكاتب المقيمين العقاريين المرخصين “.

Source slaati

