فيديو مؤثر متداول للراحل اللواء الأسمري وهو يوجه النصح لنزلاء سجن بريدة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمدير عام السجون، اللواء محمد الأسمري، والذي وافته المنية في وقت سابق من اليوم الإثنين.

وأظهر الفيديو اللواء الأسمري وهو يوجه النصح والتوجيه لنزلاء سجن بريدة، وذلك خلال زيارته.

وأكد لنزلاء السجن أن عليهم مراجعة أنفسهم واليقين بأن وجودهم في ذلك الوقت داخل السجن أفضل لهم من البقاء خارجه، مشددًا على ضرورة استفادتهم من تواجدهم داخل السجن لمراجعة الأخطاء التي ارتكبوها قبل دخولهم.

Source akhbaar24.argaam

