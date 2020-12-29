︎ : .

نشر الأمير الوليد بن طلال، أمس (الإثنين) صورة طريفة تجمعه مع حفيدتيه، نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت الصورة، جلوس الأمير الوليد بين حفيدتيه على أريكة معلقاً عليها بقوله: “ما أغلى من الابنة إلا ابنة الابنة”. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر الأمير الوليد بن طلال ينشر صورة طريفة تجمعه مع حفيدتيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.