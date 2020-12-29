فيديو.. ضبط مشروبات كحولية وبوليصات تأمين بالملايين في فيلا مخالفة بالرياض

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داهمت الفرق الرقابية، بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة، فيلا سكنية في الرياض إثر بلاغ على موقع إلكتروني تستغلها عمالة آسيوية ببيع منتجات مقلدة.

وأكدت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه تم ضبط بوليصات شحن بقيمة 5 ملايين ريال ومشروبات كحولية وأطعمة تم إعدادها بموقع غير مرخص، حيث تم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

ونشرت التجارة مقطع فيديو يبين عملية المداهمة.

Source almowaten

