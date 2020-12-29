︎ :
.
داهمت الفرق الرقابية، بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة، فيلا سكنية في الرياض إثر بلاغ على موقع إلكتروني تستغلها عمالة آسيوية ببيع منتجات مقلدة.
وأكدت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه تم ضبط بوليصات شحن بقيمة 5 ملايين ريال ومشروبات كحولية وأطعمة تم إعدادها بموقع غير مرخص، حيث تم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
ونشرت التجارة مقطع فيديو يبين عملية المداهمة.
Source almowaten
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ضبط مشروبات كحولية وبوليصات تأمين بالملايين في فيلا مخالفة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.