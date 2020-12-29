بـ 154 مليون ريال.. أمير جازان يدشن غدًا حزمة مشروعات طبية

يدشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يوم غدٍ، حزمة من المشروعات التطويرية الصحية بجازان بتكلفة إجمالية بلغت “154,796,234 " مليون ريال.

وتشمل المشروعات، افتتاح المرحلة الأولى لمشروع مستشفى جازان التخصصي (الطوارئ، والعيادات، والأشعة، والمختبر، والصيدلية)، بالإضافة إلى تدشين مرحلة تجهيز المختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم، وكذلك افتتاح المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان والانتهاء من المرحلة الإنشائية لمشروع تطوير وتوسعة مركز طب الأسنان التخصصي.

وتدشين مشروع تطوير ثلاثة مراكز صحية على الهوية الوزارية وهي (مركز صحي مخطط 5 ومركز صحي الكربوس ومركز صحي المرابي)، وافتتاح المبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.

كما تشمل المشروعات، تحسين بيئة العمل والمستفيدين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، وافتتاح مشروع النادي الصحي، وتدشين خدمة الرعاية عن بعد والطب والاتصال وخدمة طارئ لمتابعة الأحداث الطارئة بجميع المنشآت الصحية.

يشار إلى أن حزمة المشروعات الصحية التطويرية التي سيدشنها سمو أمير منطقة جازان ومعالي وزير الصحة، تعد من ضمن الخدمات والمشروعات التي ستقفز بسقف الخدمات الطبية إلى مستوى متطور، تلبي احتياجات المنطقة وتحقق طموح المستفيدين لتواكب رؤية المملكة 2030م في جعل القطاع الصحي بالمملكة في مصاف الدول العالمية طبيًا.