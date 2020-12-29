الراجحي يوافق على تأسيس جمعية أهالي كاف السياحية بالجوف

وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس الجمعية التعاونية السياحية لأهالي قرية كاف التاريخية كأول جمعية سياحية على مستوى منطقة الجوف ونطاق خدماتها بمحافظة القريات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور بن مرزوق الصايل، أن الجمعية تهدف إلى تنشيط الجانب السياحي بالقرية من خلال استثمار إمكانات القرية التاريخية والأثرية والسياحية وخلق بيئة جاذبة للسياحة، وإنشاء وإدارة وتشغيل المرافق السياحية، وتنظيم وإدارة الفعاليات والمهرجانات والاحتفالات، والاستثمار في السياحة العلاجية، كما تهدف الجمعية لتنفيذ المشاريع التنموية السياحية عن طريق شراكات حقيقية مع جميع الجهات الداعمة وتنمية الاستثمار السياحي، وإنشاء وتشغيل المتاحف، وفقا لأحكام النظام تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

كما أكد الصايل، أن الجمعية ستقوم بتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تنمي السياحة في قرية كاف خصوصاً وفي محافظة القريات عموماً بالشراكة مع الجهات المختصة وذلك للاستفادة من المحتوى التاريخي والأثري في المنطقة.

وأعرب عن شكره للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، على حرصه ودعمه وتشجيعه للجمعيات، وكل ما من شأنه النهوض بالمنطقة وإبراز المحتوى الثقافي والسياحي فيها، مقدماً شكره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير السياحة على موافقتهم لتأسيس الجمعية لتنطلق أعمالها في خدمة أبناء المجتمع.