السعودية اليوم / الجهات الأمنية بالمدينة المنورة تتابع جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا



المدينة المنورة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

تابعت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة جولاتها الميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في انتشار فيروس

// انتهى //

09:06ت م

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المدينة المنورة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واستابعت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة جولاتها الميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، المتمثلة في عدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف والتجمعات المخالفة.// انتهى //09:06ت م0012

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