

جدة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, عن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث، والأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الرابعة مساءً.

// انتهى //

08:56ت م

0011





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظتي القنفذة والليث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.