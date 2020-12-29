السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء



الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة حائل، القصيم والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

و أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف جنوبا، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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