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مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم

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مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم

الثلاثاء 1442/5/14 هـ الموافق 2020/12/29 م واس

الاثنين 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس
05:53ت م
0242

www.spa.gov.sa/2173198

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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