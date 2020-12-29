الشيخ السند يوضح حكم الذبح في مناسبة ما بنية الوفاء بالنذر

2020-12-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ عبد الرحمن السند، حكم الذبح في مناسبة ما بنية الوفاء بالنذر الذي نذره المسلم على نفسه، مؤكداً أنه عليه أن يفي به ولا يترك ما التزم به.

وقال الشيخ السند، ردًا على استفسار شخص نذر لله أن يذبح “خروفين”، ولكنه ذبحهما في مناسبة ما وأكل منهما، إنه يجب الوفاء بالنذور.

وقال السند خلال برنامج ” يستفتونك “، إن هذا الأمر لا يجوز، وعلى من نذر أن يذبح شيئَا لله هذا يعتبر عهداً على نفسه ويلزم أن يفي به إذا كان على مقدرة.

