شكرا لمتابعة خبر عن الدغيثر يعلق على حديث جورج قرداحي بشأن احتياج لبنان لشخصية مثل ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علق الكاتب الرياضي عبد العزيز الدغيثر، على حدث الإعلامي اللبناني جورج قرداحي خلال مقابلة تلفزيونية أن لبنان يحتاج إلى شخصية مثل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمحاسبة الفاسدين.

وأوضح الدغيثر في مقطع فيديو: "رأيت لقاء للزميل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي في قناة (إل بي سي) يتحدث عن مشاكل البلد ويتمنى أنه يكون عنده رجل زي محمد بن سلمان، طبعًا أول شيء أقول للزميل جورج لا أعتقد إنك أنت الأول".

وتابع: "هناك كثر من دول مختلفة من العالم وسواء إعلاميين أو فنانين أو مسؤولين أو حتى من طبقات الشعب تمنوا يكون عندهم محمد بن سلمان هذا شيء يجب أن نفتخر فيه كسعوديين أن هذا قائدنا ابن الملك سلمان".

وأضاف :" الشيء الثاني أقول للأخ جورج وللجميع صعب يتكرر محمد بن سلمان، الله ما خلق إلا واحد هذا محمد بن سلمان"