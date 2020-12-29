نفذتها أمانة المنطقة..

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة الأسبوع الماضي 1863 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمدينة المنورة؛ للتأكد من سلامة المعروضات وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت. وتمكنت الأمانة خلال الجولة الرقابية رصد 918 منشأة مستوفية للاشتراطات البلدية، فيما أُشعرت 64 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية. وأكّدت أمانة المدينة المنورة أنها تعمل على خطة متكاملة يومية لمتابعة جميع المنشآت التجارية التابعة لنطاقها.

كانت هذه تفاصيل خبر للتأكد من تطبيق الاحترازات.. 1863 جولة رقابية على منشآت تجارية بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.