بالصور.. أمانة الجوف تغلق معمل حلويات شهير بسكاكا

خلال حملاتها الميدانية..
أغلقت أمانة منطقة الجوف معمل حلويات شهير بمدينة سكاكا، خلال حملاتها الميدانية المستمرة للرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة ومتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية في المحلات التجارية.
وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، إنه تم إتلاف ١٦ كجم من المواد الغذائية و ١٢ كجم من الأواني المتهالكة وضبط ٦ عمال لا يحملون شهادات صحية. مبيناً أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وإغلاق المعمل.
وأكدت أمانة الجوف مواصلة حملاتها الرقابية لضبط المخالفات ومتابعة الالتزام بكافة الاشتراطات للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.
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