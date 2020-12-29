أخبار السعودية اليوم.. الداخلية تضبط 16 ألف مخالفة لإجراءات كورونا و«الصحة» تحيل 211 صيدليًّا للجهات المختصة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين؛ حيث ضبطت وزارة الصحة 489 مخالفة بعد زيارة «١١٣٦» صيدلية في جميع مناطق المملكة، وذلك في أول يوم من الحملة الرقابية على الصيدليات، بينما كشف وزارة الداخلية أنه بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد-19» 16843 مخالفة، وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين يدعو ملك البحرين لقمة مجلس التعاون الخليجي

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الخامس من يناير المقبل، وتسلّم الرسالة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء خلال استقباله في المنامة اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.

»الشورى« يحيل مشروع نظام التعويض لـ«لجنة خاصة»

وافق المجلس على إحالة مقترح مشروع نظام التعويض المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادًا للمادة «23» من نظام المجلس إلى لجنة خاصة لدراسته بشكل مستفيض، وذلك خلال جلسة المجلس العادية العاشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد.

»الزكاة والدخل«: القيمة السوقية للعقار تحسم فرض ضريبة الـ5%

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن فرض ضريبة بنسبة 5% على قيمة العقارات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» موضحًا«: يتم فرض الضريبة بنسبة5% من قيمة العقار بشرط أن لا تقل قيمته عن القيمة السوقية العادلة في وقت التصرف«.

وزارة الداخلية: ضبط 16 ألف مخالفة لإجراءات كورونا

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد-19» 16843 مخالفة، وذلك للمدة من 5 / 5 / 1442هـ حتى 11 / 5 / 1442هـ، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية على تويتر، وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع «4709»، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع «2876», ثم منطقة القصيم بـ«2061»، فالجوف بـ«1756», والمدينة المنورة «1744».

حالات كورونا النشطة بالسعودية: وزارة الصحة: 2790 شخصًا

قالت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إن عدد الحالات المؤكدة في المملكة البالغ إجمالية 362339 حالة، من بينها 2790 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ولفتت الوزارة، إلى إجراء 30109 فحوصات مخبرية جديدة، ونصحت الصحة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

إحالة 211 صيدليًّا للجهات المختصة بقرار من وزارة الصحة

ضبطت وزارة الصحة 489 مخالفة بعد زيارة «١١٣٦» صيدلية في جميع مناطق المملكة، وذلك في أول يوم من الحملة الرقابية على الصيدليات، وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع تويتر" الصحة تضبط ٤٨٩ مخالفة بعد زيارة ١١٣٦ صيدلية في جميع مناطق المملكة في أول يوم من الحملة الرقابية على الصيدليات لقياس مدى التزامها بعدم صرف الأدوية الوصفية بدون وصفة طبية، وإحالة ٢١١ صيدلي مخالف إلى الجهات المختصة.

3 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتصدرت منطقة الرياض حالات الإصابة بتسجيل 40 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 25 حالة، ثم منطقة مكة المكرمة بتسجيل 24 حالة، وسجلت منطقة القصيم 9 حالات والمدينة المنورة 6 حالات وعسير 5 ونجران 4 وسجلت منطقتا تبوك والجوف حالتي إصابة لكل منهما، واقتصرت الحالات على حالة واحدة فقط في كل منطقتي حائل والباحة.

المرور السعودي: 7 حالات يتم إحالتها إلى النيابة العامة

كشف المرور السعودية، عن 7 حالات مرورية يتم إحالتها للنيابة العامة، وذلك بعدما وقّع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي بمقر النيابة اليوم محضر تنسيق يتناول آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة.

رسميًا.. آلية مقاضاة جهة العمل بسبب المستحقات وشهادة الخبرة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية الحصول على شهادة الخبرة حال عدم تجاوب صاحب العمل مع مستحقها، بعد الاستقالة، جاء ذلك ردًا من الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، موضحة أنه بإمكان الموظف بهذه الحالة رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

اللواء محمد الأسمري.. أزمة قلبية تنهي حياة المدير العام للسجون

تُوفي المدير العام للسجون اللواء محمد الأسمري، عقب أزمة قلبية تعرض لها مكتبه أثناء تأدية مهام عمله، وحقق «الأسمري» تاريخًا حافلًا بالعطاء الوطني؛ حيث عمل مديرًا للتجنيد لمباحث المنطقة الشرقية، ومديرًا لسجن المباحث بالحاير، ورئيسًا لفريق العمل الموحد بسجون المباحث، وتولي إدارة سجن المباحث في جدة، ومنه إلى المديرية العامة للسجون.

«الموارد البشرية» تجدد التذكير ببلاغات «تأخير الرواتب»

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بأن تأخير صرف الأجور «مخالفة نظامية»، يمكن الإبلاغ عنها، وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، إن تأخير صرف الأجور يعتبر مخالفة للنظام، ويمكن رفع بلاغ بشأنها إلكترونيًا عبر تطبيق معًا للرصد، عبر تطبيق «معا للرصد».

«طقس الثلاثاء»: سحب ممطرة على 5 مناطق سعودية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الثلاثاء، سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والشرقية، مع تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

«الزعاق»: 3 هجمات برد مقسمة على ثلاثة نجوم

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، إنَّ البرد خلال هذه الأيام أمر متوقع وطبيعي؛ لأننا نعيش في حيز الأيام الأبرد في السنة وهي أربعين يومًا مقسمة على ثلاثة نجوم «النجم الثالث من المربعانية وشباط الأول وشباط الثاني»، وأضاف أنه خلال هذه المدة يهجم علينا البرد عادةً، ثلاث مرات هي: هجمة ثالث المربعانية وهجمتي شباط الأول وشباط الثاني، ويكون القطب الشمالي مصدر البرودة التي تحمل عبر المرتفع السيبيري فدرجات الحرارة تنخفض هناك في هذه الأيام إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر، مشيرًا إلى أن هذه الموجة متوقع أن تستمر ليوم الأربعاء ثم تهدأ لنكون بانتظار موجة شتوية قادمة.

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