عبر منظومة جدارة..
دعت وزارة الحرس الوطني الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة للتقدم على شغل 86 وظيفة.
أشارت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي –تويتر- إلى أنَّ التقديم عليها من خلال منظومة التوظيف الحكومي (جدارة) على الموقع الإلكتروني: من هُنا .
أوضحت أنَّ التقديم يبدأ يوم الأحد 19-5- 1442هـ وينتهي يوم الخميس 23-5- 1442هـ، وذلك عبر منظومة جدارة، موضحة أنَّ فترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة.
شاهد تفاصيل الوظائف المعلنة
كانت هذه تفاصيل خبر يبدأ في يناير.. «الحرس الوطني» تدعو الخريجين للتقدم على 86 وظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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