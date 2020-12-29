نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «الفيفي»

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة، وعزاء أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد الجندي عبدالعزيز بن حسين سليمان الظلمي الفيفي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وسأل نائب أمير جازان الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

فيما أعرب ذوو الشهيد، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم.

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