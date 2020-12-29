التصديق على الوثائق.. وزارة الخارجية تحدد الشروط

حددت وزارة الخارجية، المتطلبات والشروط الضرورية والأساسية اللازم توافرها للاستفادة من خدمة تصديق الوثائق.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن خدمة تهدف إلى إعطاء الوثائق الصلاحية القانونية للاستخدام خارج حدود الدولة المنشأة لها. وتشمل خدمة تصديق الوثائق على الأنواع التالية:

​- تصديق الوثائق التعليمية

- تصديق الوكالات وعقود النكاح

- تصديق الوثائق التجارية​

- تصديق الخطابات

- تصديق الأحوال الشخصية​​

وأشارت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن خدمة تصديق الوثائق يمكن أن يستفيد منها المواطن والمقيم والزائر ورجال الأعمال.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن الشروط الضرورية اللازم توافرها لإمكانية الاستفادة من خدمة تصديق الوثائق، تتمثل في التالي:

- ​​تقديم طلبات تصديق الوثائق عبر البوابة الالكترونية لوزارة الخارجية

- التسديد الإلكتروني عبر نظام سداد للمدفوعات وموقع إنجاز للبعثات في الخارج لتصديق الوثائق.

- مراجعة ديوان الوزارة أو أحد فروعها أو البعثات في الخارج لتصديق الوثائق​.

اقرأ أيضًا :

«الجوازات السعودية» تجدِّد التذكير بشروط وتكاليف إصدار الإقامة

«الجوازات السعودية»: 12 تنبيهًا مهمًا بخصوص وثائق السفر