شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..سائق مراوغ كاد يصطدم بمركبة مواطنة ويحملها الخطأ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشرت مواطنة مقطع فيديو تم تصويره بواسطة " داش كام " حيث وثق لحظة مراوغة سائق لسيارتها، كاد يسفر عن وقوعها في حادث تصادم. نشرت مواطنة مقطع فيديو تم تصويره بواسطة " داش كام " حيث وثق لحظة مراوغة سائق لسيارتها، كاد يسفر عن وقوعها في حادث تصادم. وأظهر المقطع لحظة إنحراف السائق فجأة تجاه اليسار وكادت الفتاة أن تصدم به وترتكب حادث. وأوضحت الفتاة أنها أبلغت السائق بالخطأ الذي ارتكبه ولكنه أنكر، وبعد مشاهدته للمقطع اعترف بالخطأ الذي ارتكبه. وعلقت الفتاة على المقطع قائلة: " بكل بساطة لف علي وصار له ساعة يقول إني غلطانة وأنه داق إشارة، جاء نجم وريته الفيديو حط نسبة الخطأ عليه 100٪ " .

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