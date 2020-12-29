بالفيديو..مواطنان يجازفان لإنقاذ عائلة من سيل جرف مركبتهم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): جازف مواطنان لإنقاذ عائلة، جرفت السيول مركبتهم، في وادي قديد التابع لمحافظة خليص. جازف مواطنان لإنقاذ عائلة، جرفت السيول مركبتهم، في وادي قديد التابع لمحافظة خليص. وتدخل المواطنان في الوقت المناسب وأنقذا حياة الأسرة، قبل تزايد مياه السيل المندفع في الوادي.

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