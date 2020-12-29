شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..السند يوضح حكم الذبح في مناسبة ما بنية الوفاء بالنذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبد الرحمن السند، حكم الذبح في مناسبة ما بنية الوفاء بالنذر، وذلك ردًا على استفسار شخص نذر لله أن يذبح " خروفين " ،وذبحهما في مناسبة وأكل منه.

وقال السند خلال برنامج " يستفتونك " ،إن هذا الأمر لا يجوز، وعلى من نذر أن يذبح شيئَا لله هذا يعتبر عهد على نفسه ويلزم أن يفي به إذا كان على مقدرة.