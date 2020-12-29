شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..السند يوضح حكم الذبح في مناسبة ما بنية الوفاء بالنذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ عبد الرحمن السند، حكم الذبح في مناسبة ما بنية الوفاء بالنذر، وذلك ردًا على استفسار شخص نذر لله أن يذبح " خروفين " ،وذبحهما في مناسبة وأكل منه.
وقال السند خلال برنامج " يستفتونك " ،إن هذا الأمر لا يجوز، وعلى من نذر أن يذبح شيئَا لله هذا يعتبر عهد على نفسه ويلزم أن يفي به إذا كان على مقدرة.
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