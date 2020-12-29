شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..أغنام هزيلة معروضة في أكبر أسواق محايل تثير الجدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أثار ظهور أغنام هزيلة في أحد أكبر أسواق المواشي بمحافظة محايل، جدلا واسعا.

ومن جانبه أوضح عدد من تجار الماشية أن تلك الأغنام تلقى قبولًا واسعًا بين العاملين في المطاعم نظرًا لرخص سعرها.

وتفاعل مواطنون مع الصور المتداولة، مطالبين بتشديد الرقابة على السوق وتتبع أماكن تصريف تلك المواشي المريضة والهزيلة.