شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد يفحم فرنسا بعد تدخلها بشأن الهذلول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الاثنين، من بيان الخارجية الفرنسية، الذي طالبت فيه بالإفراج عن الموقوفة لجين الهذلول.

وفي المقابل طالب الأمير ابن مساعد فرنسا بالإفراج عن معتقلي احتجاجات السترات الصفراء، قائلا: " أطالب فرنسا بالإفراج السريع عمّن حكم عليهم بـ 3 سنوات سجن من السترات الصفر " .

وكانت احتجاجات "السترات الصفراء" انطلقت في فرنسا ضد زيادة أسعار الوقود، ثم ارتفع سقف مطالب المتظاهرين، لتشمل دائرة أوسع من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ومطالب سياسية.

وتم توقيف أكثر من 8700 شخص فرنسي، على ذمة التحقيق، منذ بدء حركة احتجاج "السترات الصفراء"، ومن بين هؤلاء الموقوفين، تمت إدانة حوالي ألفي شخص، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن.